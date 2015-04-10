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    На нефтеперерабатывающем заводе в России произошел взрыв

    Один человек погиб, трое пострадали

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    По предварительным данным, произошло возгорание нефтепровода во время сварочных работ. 

    К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано силами предприятия, спасатели к тушению не привлекались. На месте сейчас работают специалисты ведомства. 

    "Ангарская нефтехимическая компания" принадлежит "Роснефти". Предприятие введено в эксплуатацию в 1955 году и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. Мощность предприятия составляет 10,2 млн. тонн нефти в год. 

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