На Каспийской флотилии России началась внезапная проверка боеготовности

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В рамках внезапной проверки корабельные группировки Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования и приступили к выполнению учебно-боевых задач", - пояснил В. Астафьев.

В учениях задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала" и др.