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На границе Турции и Греции обнаружены тела 9 погибших мигрантов

На границе Турции и Греции обнаружены тела 9 погибших мигрантов В приграничной с Грецией провинции Эдирне на северо-западе Турции в среду были обнаружены тела 9 нелегальных мигрантов, погибших от обморожения.
В регионе
2 февраля 2022 г. 14:57
На границе Турции и Греции обнаружены тела 9 погибших мигрантов

В приграничной с Грецией провинции Эдирне на северо-западе Турции в среду были обнаружены тела 9 нелегальных мигрантов, погибших от обморожения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в управлении губернатора провинции Эдирне.

"В местечке Мандакору у селения Пашакей обнаружены тела замерзших мигрантов. Одного из десяти мигрантов, которого удалось спасти, разместили в государственной больнице Кешан. Поисково-спасательная операция с целью нахождения других мигрантов, которым может быть нужна помощь, продолжается. По факту гибели мигрантов начато расследование", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Bodies of 9 frostbitten migrants found on Turkey-Greece border

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