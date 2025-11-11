На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета С-130 ВС Турции были 20 военнослужащих

На борту потерпевшего крушение в Грузии военно-транспортного самолета С-130 ВС Турции были 20 военнослужащих республики.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое Минобороны.

"На борту потерпевшего крушение самолета вместе с экипажем находились 20 наших военнослужащих. Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются", - говорится в сообщении.