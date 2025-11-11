авиакатастрофа
    авиакатастрофа

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 18:24
    На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета С-130 ВС Турции были 20 военнослужащих

    На борту потерпевшего крушение в Грузии военно-транспортного самолета С-130 ВС Турции были 20 военнослужащих республики.

    Как передает Report, об этом сообщило турецкое Минобороны.

    "На борту потерпевшего крушение самолета вместе с экипажем находились 20 наших военнослужащих. Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются", - говорится в сообщении.

    Qəzaya uğrayan Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin göyərtəsində 20 hərbçi olub

