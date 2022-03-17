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МВД Украины: Россия потеряла треть своих самолетов

МВД Украины: Россия потеряла треть своих самолетов Украинские защитники ежедневно сбивают по несколько российских самолетов.
В регионе
17 марта 2022 г. 12:45
МВД Украины: Россия потеряла треть своих самолетов

Украинские защитники ежедневно сбивают по несколько российских самолетов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов", – отметил он.

Он также добавил, что в последние дни все меньше задержанных летчиков. Это может значить, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта ВСУ уничтожили 10 единиц авиационной техники оккупантов: пять самолетов и три вертолета.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna DİN: “Rusiya təyyarələrinin təxminən üçdəbirini itirib”

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