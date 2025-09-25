Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    МВД Турции изъяло более 366 кг наркотиков в ходе масштабной операции в Стамбуле

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 14:29
    МВД Турции изъяло более 366 кг наркотиков в ходе масштабной операции в Стамбуле

    Правоохранительные органы Турции провели в Стамбуле масштабную операцию по борьбе с наркотрафиком, изъято более 366 кг запрещенных веществ.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети X.

    По его словам, операция была проведена единовременно по нескольким адресам в мегаполисе. Всего изъяты 366,5 кг метамфетамина и конопли, а также 1 млн 572 тыс. таблеток с наркотическим содержимым, 492 кг химических добавок.

    Задержаны 9 человек, шесть из них поместили под арест.

    İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar var

