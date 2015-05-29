Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ МВД Кыргызстана сообщило подробности задержания замминистра культуры, информации и туризма, начальника Департамента туризма при министерстве Максата Чакиева.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, информацию об этом распространили в пресс-службе МВД КР.

Согласно информации, "28 мая 2015 года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий после передачи денежных средств сотруднику 5 ГУ МВД КР в сумме 92 тыс. сомов (около 1 600 долларов) с поличным задержан заместитель министра культуры, информации и туризма КР, он же директор Департамента туризма при МКИиТ КР - 38-летний Максат Чакиев".

Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Проводятся все необходимые следственные действия.