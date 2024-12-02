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МВД Грузии задержал 24 человека в ходе акции протеста

МВД Грузии задержал 24 человека в ходе акции протеста В центре Тбилиси в ходе вчерашней акции протеста задержаны 24 человека.
В регионе
2 декабря 2024 г. 10:16
МВД Грузии задержал 24 человека в ходе акции протеста

В центре Тбилиси в ходе вчерашней акции протеста задержаны 24 человека.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД страны.

Таким образом, за четыре дня в столице были арестованы в административном порядке за мелкое хулиганство и неповиновение полиции 224 протестующих.

Еще два человека задержаны в рамках расследования уголовных дел. Следствие установило, что 29 ноября один из них бросил зажигательную смесь в здание парламента, устроив пожар в одном из помещений, а второй – ранил полицейского из пиротехники.

Задержанным 17 лет и 21 год соответственно. Последний ранее неоднократно судим. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Грузинские СМИ сообщили о том, что задержан председатель оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə bu gecə keçirilən etiraz aksiyasında 24 nəfər saxlanılıb

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