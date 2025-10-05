МВД Грузии: Любая попытка нарушить закон будет жестко пресечена

Участники субботней акции в Тбилиси пытались свергнуть конституционный строй, однако ситуация была урегулирована мирным путем.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

"В ходе вчерашней ожесточенной акции пострадали более 30 сотрудников полиции, некоторые с травмами средней тяжести были выписаны домой. В настоящее время только два сотрудника полиции остаются под наблюдением врачей, и их состояние стабильное", - сказал он.

Министр также высоко оценил профессионализм правоохранителей и подчеркнул, что любая попытка нарушить закон будет жестко пресечена: "Выражаю благодарность каждому сотруднику полиции, защищавшему правопорядок в ходе вчерашнего митинга на высоком уровне".