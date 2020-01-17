Лавров: Москва понимает причины отказа Тегерана от части обязательств по СВПД

Москва понимает причины, побудившие Иран отказаться от части обязательств по СВПД, но договор о нераспространении ядерного оружия Тегеран соблюдает.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Когда Иран говорит, что он будет подвешивать выполнение своих добровольных обязательств, конечно, мы считаем, что это не помогает делу и дает повод тем же американцам дополнительно обострять ситуацию, но мы видим причины, по которым Иран вынужден так поступить. Он же не отказывается от всего остального, что является обязательным для всех государств-участников договора о нераспространении", - сказал С.Лавров.

Он также отметил, что Москва призывает Иран и страны Персидского залива сесть за стол переговоров с целью снижения напряженности в регионе Ближнего Востока.

"Понимание этой необходимости у этих стран есть", - добавил российский министр.