​Московский суд отказался арестовать активы Тельмана Исмаилова по иску банка

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Москвы отказался арестовать активы ООО "КБФ АСТ", которое входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, на сумму более 213 млрд. долларов США по иску Банка Москвы, входящего в группу ВТБ, передает Report со ссылкой на РБК.

В конце июля Банк Москвы обратился с иском о взыскании 13 млрд. 380 млн. рублей с группы АСТ. 6 августа арбитражный суд Москвы оставил это заявление без движения до конца августа.

Ранее источник сообщил "Коммерсантъ", что Банк Москвы и семья Исмаиловых пытались во внесудебном порядке решить вопрос с погашением проблемного кредита за счет продажи АСТ своей недвижимости в Москве. Однако сделка сорвалась, поэтому банк решил обратиться в суд.

После закрытия в 2009 году Черкизовского рынка Тельман Исмаилов уехал из России, фактически свернул деловую активность в Москве. В июне "Ведомости" сообщали, что для урегулирования задолженности в 4 млрд. рублей группа АСТ может продать "Тропикано" и ресторан "Прага" - эти объекты были заложены по кредиту Банку Москвы.