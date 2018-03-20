Молодые лидеры Евразии обсудят в Москве борьбу с экстремизмом и радикализмом

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Москве 22 марта пройдет Форум молодых лидеров Евразии "Молодежь против экстремизма и радикализма", сообщает Report.

В мероприятии примут участие более 100 делегатов из государств-участников СНГ и Грузии – молодые представители научного и экспертного сообществ, органов государственной власти, общественных и неправительственных организаций, а также СМИ.

В частности, в ходе мероприятия будут рассмотрены социальные, экономические и политические предпосылки распространения идеологии экстремизма и радикализма в молодежной среде, современные средства и формы осуществления "вербовки умов".

Особое внимание будет уделено анализу деятельности на постсоветском пространстве экстремистских формирований, распространению радикальных идей.

В форуме примут участие руководители государственных и межгосударственных структур, авторитетных исследовательских центров, религиозных и общественных организаций, ведущих масс-медиа, в частности, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ефим Пивовар, председатель межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами России и Таджикистана Фарит Ганиев, член Общественной палаты России, протоиерей Александр Ткаченко, муфтий Москвы Ильдархазрат Аляутдинов и ряд других известных деятелей.

Отметим, что форум организован Политологическим центром "Север-Юг" и РГГУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и информационной поддержке Пресс-клуба "Содружество".