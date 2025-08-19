О нас

Молодежная столица тюркского мира символически перенесена из Лянкярана в Алматы

В регионе
19 августа 2025 г. 14:34
Молодежная столица тюркского мира символически перенесена из Лянкярана (Азербайджан) в Алматы (Казахстан).

Как сообщает Report, об этом написал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на своей странице в соцсети "Х".

Он выразил удовлетворение в связи с участием в церемонии открытия мероприятия "Алматы – Молодежная столица тюркского мира 2025".

"Сегодня титул символически переносится из Лянкярана в Алматы, что подчеркивает динамичную роль нашей молодежи в формировании будущего", – подчеркнул Омуралиев.

Генсек отметил важность объединения молодежи тюркского мира, добавив, что Алматы проведет молодежные мероприятия, укрепит единство и дружбу.

