Санду выступила за полный вывод миротворцев России из Приднестровья

Из Приднестровья нужно вывести российских военных

Из Приднестровья нужно вывести российских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила избранный президент Молдовы Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции.

"В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдовы, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдовы", — сказала она.

По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой. Она также отметила, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.

"В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", — уточнила она.