Мохсен Пак Айин внес ясность в информацию о запрете иранским паломникам совершать хадж

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Мы не отказались от того, чтобы иранские граждане не ехали в паломничество в Саудовскую Аравию. Мы сделали предложения Саудовской Аравии из 17 пунктов по обеспечению безопасности, чтобы не происходили события, которые совершаются каждый год.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, комментируя информацию СМИ о том, что иранским паломникам запретят совершение хаджа в этом году.

Однако, по словам посла, Саудовская Аравия не предоставила гарантий безопасности: "Эта страна также не взяла на себя ответственность за гибель паломников. Для нас жизнь паломников имеет важное значение".

Мохсен Пак Айин также отметил, что по имеющейся у него информации, Ирак также ввел ограничения для своих граждан в связи с посещением святынь Саудовской Аравии.

Посол также поздравил азербайджанский народ с наступлением месяца Рамазан, пожелал, чтобы молитвы были услышаны Всевышним.