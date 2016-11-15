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    Могерини: ЕС не откажется от критики Турции за гонения на оппозицию

    Могерини: ЕС намерен сохранить открытыми контакты с Турцией для продолжения диалога

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ ЕС не намерен отказываться от критики Турции за гонения на оппозицию, но сохранит открытыми каналы для диалога с Анкарой. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    "Министры договорились о сохранении единой позиции Евросоюза, выраженной в нашей общей позиции на прошлой неделе, которая отражает глубокую озабоченность государств ЕС усилением давления на гражданское общество и свободу прессы", - сказала она.

    Могерини, в то же время, отметила, что ЕС намерен "сохранить открытыми контакты с Турцией для продолжения диалога, который должен продолжаться между страной- кандидатом и Евросоюзом".

    В отношениях Брюсселя и Анкары в настоящий момент назревает новый кризис. В тот момент, когда Анкара требует отмены виз в рамках выполнения соглашения об ограничении миграции, Брюссель значительно усилил критику турецких властей. ЕС активно осуждает гонения на оппозицию, ограничения свободы СМИ и аресты общественных деятелей и курдских политиков. Особенную озабоченность в Брюсселе вызывает дискуссия о возможном восстановлении смертной казни в этой стране.

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