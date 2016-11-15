Могерини: ЕС не откажется от критики Турции за гонения на оппозицию

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ ЕС не намерен отказываться от критики Турции за гонения на оппозицию, но сохранит открытыми каналы для диалога с Анкарой. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Министры договорились о сохранении единой позиции Евросоюза, выраженной в нашей общей позиции на прошлой неделе, которая отражает глубокую озабоченность государств ЕС усилением давления на гражданское общество и свободу прессы", - сказала она.

Могерини, в то же время, отметила, что ЕС намерен "сохранить открытыми контакты с Турцией для продолжения диалога, который должен продолжаться между страной- кандидатом и Евросоюзом".

В отношениях Брюсселя и Анкары в настоящий момент назревает новый кризис. В тот момент, когда Анкара требует отмены виз в рамках выполнения соглашения об ограничении миграции, Брюссель значительно усилил критику турецких властей. ЕС активно осуждает гонения на оппозицию, ограничения свободы СМИ и аресты общественных деятелей и курдских политиков. Особенную озабоченность в Брюсселе вызывает дискуссия о возможном восстановлении смертной казни в этой стране.