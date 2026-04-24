Моджтаба Хаменеи: единство иранцев потрясло США

Солидарность внутри иранского общества потрясла Соединенные Штаты.

Как сообщает Report, об этом написал верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи на своей странице в социальной сети X.

"Удивительное единство, возникшее среди соотечественников, вызвало потрясение у врага", - отметил он, добавив, что сплоченность народа будет лишь укрепляться.

По словам М. Хаменеи, информационная война, развязанная США, нацелена на подрыв национального духа иранцев и преследует цель посеять разлад в обществе.

Отметим, что 23 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава судебной власти Голамхосейн Мохсени-Эджеи также выступили с заявлениями в схожем ключе.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате этих ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.