    Моджтаба Хаменеи: единство иранцев потрясло США

    Моджтаба Хаменеи: единство иранцев потрясло США

    В регионе
    • 24 апреля, 2026
    • 02:19
    Моджтаба Хаменеи: единство иранцев потрясло США

    Солидарность внутри иранского общества потрясла Соединенные Штаты.

    Как сообщает Report, об этом написал верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи на своей странице в социальной сети X.

    "Удивительное единство, возникшее среди соотечественников, вызвало потрясение у врага", - отметил он, добавив, что сплоченность народа будет лишь укрепляться.

    По словам М. Хаменеи, информационная война, развязанная США, нацелена на подрыв национального духа иранцев и преследует цель посеять разлад в обществе.

    Отметим, что 23 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава судебной власти Голамхосейн Мохсени-Эджеи также выступили с заявлениями в схожем ключе.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате этих ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Моджтаба Хосейни Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Голам Хосейн Мохсени Эджеи Масуд Пезешкиан Мохаммад Багер Галибаф
    Müctəba Xamenei: İranlıların birliyi ABŞ-ni sarsıdıb

