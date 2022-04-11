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МО Украины рассказало о последней ситуации в зоне боевых действий

МО Украины рассказало о последней ситуации в зоне боевых действий Противник продолжает накапливание группировки войск для действий на Слобожанском направлении. В ближайшие дни, скорее всего, попытается возобновить атаку.
В регионе
11 апреля 2022 г. 10:21
МО Украины рассказало о последней ситуации в зоне боевых действий

Противник продолжает накапливание группировки войск для действий на Слобожанском направлении. В ближайшие дни, скорее всего, попытается возобновить атаку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление Миниобороны Украины.

6-я общевойсковая армия и береговые войска Северного флота продолжают частичную блокаду города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении проводится воздушная разведка района с целью определения позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник использует БПЛА «Орлан-10».

На Донецком направлении противник продолжает усилия по взятию под контроль населенных пунктов Попасна, Рубижне, Нижняя и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

В городе Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации продолжаются штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

На территории Донецкой и Луганской областей вооруженные силы Украины за минувшие сутки отбили четыре атаки противника, уничтожено пять танков, восемь единиц бронетехники, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем.

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Версия на английском языке Ukrainian ministry: Provocations expected in Moldova's Transnistrian region
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Moldovanın Dnestryanı regionunda təxribat törədilə bilər"

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