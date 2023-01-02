МО РФ сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара по Макеевке

Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке (Донецкая Народная Республика).

Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке ("Донецкая Народная Республика").

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.