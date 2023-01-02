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МО РФ сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара по Макеевке

МО РФ сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара по Макеевке Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке (Донецкая Народная Республика).
В регионе
2 января 2023 г. 18:10
МО РФ сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара по Макеевке

Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке ("Донецкая Народная Республика").

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Makeyevkadakı itkilərini etiraf edib: 63 nəfər

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