Мирзоян обсудил с послами в ЕС региональные процессы

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Париже провел встречу с послами республики, аккредитованными в странах и международных организациях Европы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных Армении.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи обсуждались партнерство между Арменией и ЕС, работа по углублению двустороннего сотрудничества с европейскими странами, текущие программы и перспективы.

"Министр Мирзоян представил информацию о процессе реализации региональных программ развития транспортной инфраструктуры с участием Армении, а также о работе, проводимой совместно с международными партнерами по развитию сети экономической и транспортной инфраструктуры. Было упомянуто о процессах нормализации и развития отношений с соседями, включая шаги по институционализации мира с Азербайджаном. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным событиям, а также текущим вызовам", - говорится в сообщении МИД.

Мирзоян в своем вступительном слове также отметил, что через неделю Ереван подпишет с Парижем документ о стратегическом партнерстве.