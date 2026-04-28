    • 28 апреля, 2026
    • 16:31
    Мирзоян обсудил с послами в ЕС региональные процессы

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Париже провел встречу с послами республики, аккредитованными в странах и международных организациях Европы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных Армении.

    В ведомстве отметили, что в ходе встречи обсуждались партнерство между Арменией и ЕС, работа по углублению двустороннего сотрудничества с европейскими странами, текущие программы и перспективы.

    "Министр Мирзоян представил информацию о процессе реализации региональных программ развития транспортной инфраструктуры с участием Армении, а также о работе, проводимой совместно с международными партнерами по развитию сети экономической и транспортной инфраструктуры. Было упомянуто о процессах нормализации и развития отношений с соседями, включая шаги по институционализации мира с Азербайджаном. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным событиям, а также текущим вызовам", - говорится в сообщении МИД.

    Мирзоян в своем вступительном слове также отметил, что через неделю Ереван подпишет с Парижем документ о стратегическом партнерстве.

