Мирзоян назвал конструктивной посредническую роль России в переговорах с Азербайджаном

Роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе является конструктивной.

Роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе является конструктивной.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе форума "Ереванский диалог".

"Россия - это страна, которая начала посреднический процесс, приведший Армению и Азербайджан за стол переговоров. Эта роль впоследствии была продолжена США, ЕС, другими странами и партнерами, такими как Франция и Германия... Но мы понимаем, что у всех стран есть свои интересы и эти интересы не обязательно должны всегда совпадать с интересами Армении или Азербайджана", - сказал он.

Вместе с тем, Мирзоян выразил сожаление, что Лавров не прибыл в Армению для участия в форуме.