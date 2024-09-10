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Мирзоян назвал конструктивной посредническую роль России в переговорах с Азербайджаном

Мирзоян назвал конструктивной посредническую роль России в переговорах с Азербайджаном Роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе является конструктивной.
В регионе
10 сентября 2024 г. 14:14
Мирзоян назвал конструктивной посредническую роль России в переговорах с Азербайджаном

Роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе является конструктивной.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе форума "Ереванский диалог".

"Россия - это страна, которая начала посреднический процесс, приведший Армению и Азербайджан за стол переговоров. Эта роль впоследствии была продолжена США, ЕС, другими странами и партнерами, такими как Франция и Германия... Но мы понимаем, что у всех стран есть свои интересы и эти интересы не обязательно должны всегда совпадать с интересами Армении или Азербайджана", - сказал он.

Вместе с тем, Мирзоян выразил сожаление, что Лавров не прибыл в Армению для участия в форуме.

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Версия на английском языке Russia's role in Armenia-Azerbaijan peace process constructive, says Armenian FM
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Rusiyanın Azərbaycanla danışıqlarda vasitəçilik rolunu konstruktiv adlandırıb

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