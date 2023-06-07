Мирзоян и Хоган обсудили ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Как передает Report, об этом сообщает МИД республики.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности.

За несколько дней до запланированных дискуссий в Вашингтоне, были рассмотрены ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая демаркацию и безопасность границы.