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Мирзоян: Армения заинтересована в развитии трехстороннего диалога стран Южного Кавказа

Мирзоян: Армения заинтересована в развитии трехстороннего диалога стран Южного Кавказа Армении интересно развитие трехстороннего диалога стран Южного Кавказа, тбилисская платформа рассматривается Ереваном в сфере трехсторонних дискуссий.
В регионе
31 января 2023 г. 10:40
Мирзоян: Армения заинтересована в развитии трехстороннего диалога стран Южного Кавказа
Арарат Мирзоян

Армении интересно развитие трехстороннего диалога стран Южного Кавказа, тбилисская платформа рассматривается Ереваном в сфере трехсторонних дискуссий.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству "Арменпресс" глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч", - сказал Мирзоян.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: “Ermənistan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında üçtərəfli dialoqun inkişafında maraqlıdır”
Версия на английском языке Mirzoyan: Armenia interested in developing trilateral dialogue between South Caucasus countries

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