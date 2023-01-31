Мирзоян: Армения заинтересована в развитии трехстороннего диалога стран Южного Кавказа

Армении интересно развитие трехстороннего диалога стран Южного Кавказа, тбилисская платформа рассматривается Ереваном в сфере трехсторонних дискуссий.

Армении интересно развитие трехстороннего диалога стран Южного Кавказа, тбилисская платформа рассматривается Ереваном в сфере трехсторонних дискуссий.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству "Арменпресс" глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч", - сказал Мирзоян.