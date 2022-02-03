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Мирзоян: Армения и Азербайджан обсуждают вопрос механизмов безопасности на границе

Мирзоян: Армения и Азербайджан обсуждают вопрос механизмов безопасности на границе Армения обсуждает с Азербайджаном и Россией создание механизмов безопасности на границе. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил в беседе с журналистами глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
В регионе
3 февраля 2022 г. 11:58
Мирзоян: Армения и Азербайджан обсуждают вопрос механизмов безопасности на границе
Арарат Мирзоян

Армения обсуждает с Азербайджаном и Россией создание механизмов безопасности на границе. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил в беседе с журналистами глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Сейчас с азербайджанской и российской сторонами обсуждаем те средства, которые приведут к созданию механизмов безопасности и стабильности. Ранее уже говорил о том, что представили различные предложения. Переговоры продолжаются", - сказал Мирзоян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что Баку и Москве был передан пакет предложений.

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Версия на английском языке Mirzoyan: Azerbaijan, Armenia discussing border security mechanisms
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı: "Sərhəddə təhlükəsizliklə bağlı mexanizmin yaradılmasını müzakirə edirik"

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