Мирзоян: Армения и Азербайджан обсуждают вопрос механизмов безопасности на границе

Армения обсуждает с Азербайджаном и Россией создание механизмов безопасности на границе. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил в беседе с журналистами глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Армения обсуждает с Азербайджаном и Россией создание механизмов безопасности на границе. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил в беседе с журналистами глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Сейчас с азербайджанской и российской сторонами обсуждаем те средства, которые приведут к созданию механизмов безопасности и стабильности. Ранее уже говорил о том, что представили различные предложения. Переговоры продолжаются", - сказал Мирзоян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что Баку и Москве был передан пакет предложений.