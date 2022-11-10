Мирзиёев и Орбан обсудили вопрос реализации совместных инвестпроектов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках проходящего в Самарканде саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках проходящего в Самарканде саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.

Ранее по итогам официального визита Мирзиёева в Венгрию в октябре была принята комплексная дорожная карта по реализации совместных проектов двух стран на сумму 1 млрд долларов.