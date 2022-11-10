О нас

Мирзиёев и Орбан обсудили вопрос реализации совместных инвестпроектов

Мирзиёев и Орбан обсудили вопрос реализации совместных инвестпроектов Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках проходящего в Самарканде саммита Организации тюркских государств (ОТГ).
В регионе
10 ноября 2022 г. 11:05
Мирзиёев и Орбан обсудили вопрос реализации совместных инвестпроектов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках проходящего в Самарканде саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.

Ранее по итогам официального визита Мирзиёева в Венгрию в октябре была принята комплексная дорожная карта по реализации совместных проектов двух стран на сумму 1 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mirziyoyev və Orban birgə investisiya layihələrin icrasını müzakirə ediblər

Самое важное

Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
8 ноября 2022 г. 19:47
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi