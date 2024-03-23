Минздрав РФ: 60 пострадавших в результате теракта находятся в тяжелом состоянии

Более 100 человек были госпитализированы в результате теракта в "Крокус Сити Холле", в их числе 5 несовершеннолетних.

Более 100 человек были госпитализированы в результате теракта в "Крокус Сити Холле", в их числе 5 несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - заявил он.

По словам Мурашко, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 30 человек получили помощь амбулаторно. "Из 110 взрослых 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 30 человек обратилось за амбулаторной помощью", - сказал глава минздрава.