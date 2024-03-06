Минюст: Саакашвили не имеет права участвовать в политических процессах в Грузии

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет права участвовать в политических процессах в стране, так как является гражданином Украины.

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет права участвовать в политических процессах в стране, так как является гражданином Украины.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Осужденный Саакашвили является гражданином Украины, он не является гражданином Грузии. Поэтому он не сможет участвовать в грузинской политике. Он не грузинский политик", – сказал Брегадзе.

Он отметил, что ему непонятно, как может помилование украинского политика сказаться на деполяризации в Грузии.

"Саакашвили не грузинский политик, он украинский политик, и поэтому, если мы говорим об ослаблении или прекращении политической деполяризации в Грузии, в данном случае мне непонятно, что такое помилование гражданина Украины, совершившего преступление в Грузии и отбывающего тут наказание, связано с политической деполяризацией", – отметил он.

Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" собирает в Грузии подписи для помилования политика. Сам он заявил, что решил включиться в предвыборную кампанию "Единого национального движения" перед парламентскими выборами 26 октября. В "Нацдвижении" уже поддержали это решение.

Согласно законодательству Грузии, помилование возможно лишь в отношении дел, по которым вынесен приговор. Тбилисский городской суд же еще не вынес приговор Саакашвили по трем делам – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.