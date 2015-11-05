Минтранспорта Таджикистана: Разбившийся в Южном Судане авиалайнер принадлежал армянской авиакомпании

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министерство транспорта Таджикистана опровергло информацию о принадлежности разбившегося в Южном Судане Ан-12 таджикской авиакомпании Asia Airways.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по данным министерства, авиалайнер принадлежал армянской авиакомпании Ala International Ltd.

"Ранее данный самолет числился в реестре частной таджикской авиакомпании Asia Airways, которая в основном занималась грузоперевозками. По заключенному договору всю ответственность за летную пригодность несет армянская авиакомпания", - заявил Юсуф Рахмонов, начальник управления гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана.

Генеральный директор Asia Airways Нарзикул Хамроев подтвердил, что авиакомпания не имеет никакого отношения к разбившемуся самолету.

"Ни Таджикистан, ни наша компания не имеют отношения к этому лайнеру: ни к его нынешней работе, ни к грузоперевозкам, которые осуществлялись судном. Разбившийся транспортный самолет находился в распоряжении армянской авиакомпании Ala International Ltd. и суданской компании. На момент выполнения полета, в ходе которого произошло крушение, таджикская сторона к нему никакого отношения не имела. Есть все доказательства моим словам", - отметил Хамроев.

В свою очередь, ранее МИД Армении утверждал, что самолет был снят с прописки в стране в 2014 году и все-таки принадлежал Asia Airways.

Оператором последнего рейса выступила авиакомпания Allied Services Limited, базирующаяся в Джубе.

В минувшую среду недалеко от аэропорта Джубы потерпел крушение транспортный самолет Ан-12 российского производства. По неофициальным данным, на борту находились 18 человек, в том числе шесть членов экипажа. Число жертв крушения до сих пор официально не называлось.