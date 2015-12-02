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    Минтранспорта России: Пассажиропоток в Турцию серьезно сократится

    Пассажиропоток из России в Турцию сократится в пределах 5-6 млн. человек

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Пассажиропоток из России в Турцию сократится серьезно, в пределах 5-6 млн. человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

    "Он сократится серьезно, по крайней мере на тот объем, который перевозился нашими чартерными воздушными судами, а это в пределах 5–6 млн. человек", - заявил министр.

    Ранее Россия ввела ограничительные меры против Турции после инцидента с российским военным самолетом, который был сбит турецкими ВВС в районе турецко-сирийской границы. Одна из мер - запрет чартерных авиаперевозок.

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