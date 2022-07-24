О нас

Минобороны Турции сообщило о планах скорейшего начала экспорта зерна с Украины

Минобороны Турции сообщило о планах скорейшего начала экспорта зерна с Украины Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный в рамках подписанных в минувшую пятницу в Стамбуле соглашений "четверки" о поставках сельхозпродукции с Украины, прилагает усилия для скорейшего начала вывоза зерна.
В регионе
24 июля 2022 г. 20:24
Минобороны Турции сообщило о планах скорейшего начала экспорта зерна с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный в рамках подписанных в минувшую пятницу в Стамбуле соглашений "четверки" о поставках сельхозпродукции с Украины, прилагает усилия для скорейшего начала вывоза зерна.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье Минобороны Турции.

"Работы по безопасной перевозке на мировые рынки зерна, находящегося в портах Украины, в рамках созданного в Стамбуле совместного координационного центра продолжаются. Проводится координация для скорейшего выхода первого судна с зерном из украинских портов", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Ukrayna taxılı ilə bağlı məlumat yayıb

Другие новости из категории

Иран продал России боевые беспилотники Shahed 129
Иран продал России боевые беспилотники "Shahed 129"
24 июля 2022 г. 19:41
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
Жертвами войны в Украине стали 358 детей
Жертвами войны в Украине стали 358 детей
24 июля 2022 г. 17:44
Эрдоган и Мирзиёев провели телефонный разговор
Эрдоган и Мирзиёев провели телефонный разговор
24 июля 2022 г. 16:32
Эрдоган: Греция нарушает условия Лозаннского договора
Эрдоган: Греция нарушает условия Лозаннского договора
24 июля 2022 г. 15:29
Трехсторонние встречи министров Азербайджана, Узбекистана и Турции пройдут в августе
Трехсторонние встречи министров Азербайджана, Узбекистана и Турции пройдут в августе
24 июля 2022 г. 13:31
Турецкая разведка обезвредила террориста Кендала Армянского
ФотоТурецкая разведка обезвредила террориста "Кендала Армянского"
24 июля 2022 г. 11:45
Названо число женщин-военнослужащих в ВС Украины
Названо число женщин-военнослужащих в ВС Украины
24 июля 2022 г. 08:58
Макрон: Возврат к ядерной сделке с Ираном еще возможен
Макрон: Возврат к "ядерной сделке" с Ираном еще возможен
24 июля 2022 г. 07:56
Киев может дополнительно получить до 30 единиц HIMARS
Киев может дополнительно получить до 30 единиц HIMARS
24 июля 2022 г. 05:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi