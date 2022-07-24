Минобороны Турции сообщило о планах скорейшего начала экспорта зерна с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный в рамках подписанных в минувшую пятницу в Стамбуле соглашений "четверки" о поставках сельхозпродукции с Украины, прилагает усилия для скорейшего начала вывоза зерна.

Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный в рамках подписанных в минувшую пятницу в Стамбуле соглашений "четверки" о поставках сельхозпродукции с Украины, прилагает усилия для скорейшего начала вывоза зерна.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье Минобороны Турции.

"Работы по безопасной перевозке на мировые рынки зерна, находящегося в портах Украины, в рамках созданного в Стамбуле совместного координационного центра продолжаются. Проводится координация для скорейшего выхода первого судна с зерном из украинских портов", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.