Минобороны России: Спецслужбы НАТО прослушивают сотовые телефоны

Спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи, чтобы прослушивать и блокировать их, а также рассылать ложные сообщения для дезинформирования населения.
Как передает Report, об этом сообщил в интервью
"Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений", - рассказал Ласточкин.
В свою очередь молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она помогает обнаружить ложную базовую станцию, определить ее местоположение и заблокировать технический канал утечки информации. После этого, отметил Ласточкин, связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи стандартов цифровой радиосвязи 2G, 3G и 4G восстанавливается.
"Сегодня проводится научная работа по разработке технологии противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G", - добавил начальник войск РЭБ.