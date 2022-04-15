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Минобороны России: Спецслужбы НАТО прослушивают сотовые телефоны

Минобороны России: Спецслужбы НАТО прослушивают сотовые телефоны Спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи, чтобы прослушивать и блокировать их, а также рассылать ложные сообщения для дезинформирования населения.
В регионе
15 апреля 2022 г. 08:56
Минобороны России: Спецслужбы НАТО прослушивают сотовые телефоны

Спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи, чтобы прослушивать и блокировать их, а также рассылать ложные сообщения для дезинформирования населения.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью "Красной звезде" начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

"Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений", - рассказал Ласточкин.

В свою очередь молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она помогает обнаружить ложную базовую станцию, определить ее местоположение и заблокировать технический канал утечки информации. После этого, отметил Ласточкин, связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи стандартов цифровой радиосвязи 2G, 3G и 4G восстанавливается.

"Сегодня проводится научная работа по разработке технологии противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G", - добавил начальник войск РЭБ.

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Версия на английском языке Russian general warns of phone tapping by NATO intelligence agencies
Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: NATO-nun xüsusi xidmət orqanları telefonları dinləyir

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