Минобороны РФ назвало число жертв и раненых российской армии

"498 российских военнослужащих погибли и 1 597 получили ранения".
Как передает российское бюро Report, об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, среди украинцев насчитывается более 2 870 убитых и около 3 700 раненых.
"Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - говорится в сообщении.
Минобороны заявляет, что российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.