Минобороны РФ назвало число жертв и раненых российской армии

«498 российских военнослужащих погибли и 1597 получили ранения

"498 российских военнослужащих погибли и 1 597 получили ранения".

Как передает российское бюро Report, об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, среди украинцев насчитывается более 2 870 убитых и около 3 700 раненых.

"Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - говорится в сообщении.

Минобороны заявляет, что российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.