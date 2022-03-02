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Минобороны РФ назвало число жертв и раненых российской армии

Минобороны РФ назвало число жертв и раненых российской армии «498 российских военнослужащих погибли и 1597 получили ранения
В регионе
2 марта 2022 г. 21:19
Минобороны РФ назвало число жертв и раненых российской армии

"498 российских военнослужащих погибли и 1 597 получили ранения".

Как передает российское бюро Report, об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, среди украинцев насчитывается более 2 870 убитых и около 3 700 раненых.

"Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - говорится в сообщении.

Минобороны заявляет, что российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynadakı müharibədəki itkilərinin və yaralılarının sayını açıqlayıb

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