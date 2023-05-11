Минобороны Армении сообщило о ранении трех своих военнослужащих

В ходе боестолкновений на границе с Азербайджаном ранены три армянских военнослужащих.

В ходе боестолкновений на границе с Азербайджаном ранены три армянских военнослужащих.

Как передает Report , об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

"По состоянию на 07:00 ранения получили трое армянских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее азербайджанское оборонное ведомство распространило информацию о ранении военнослужащего ВС Азербайджана в результате очередной провокации армянской стороны на Зодском направлении Басаркечярского района.

Было отмечено, что подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры.