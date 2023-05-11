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Минобороны Армении сообщило о ранении трех своих военнослужащих

Минобороны Армении сообщило о ранении трех своих военнослужащих В ходе боестолкновений на границе с Азербайджаном ранены три армянских военнослужащих.
В регионе
11 мая 2023 г. 08:59
Минобороны Армении сообщило о ранении трех своих военнослужащих

В ходе боестолкновений на границе с Азербайджаном ранены три армянских военнослужащих.

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

"По состоянию на 07:00 ранения получили трое армянских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее азербайджанское оборонное ведомство распространило информацию о ранении военнослужащего ВС Азербайджана в результате очередной провокации армянской стороны на Зодском направлении Басаркечярского района.

Было отмечено, что подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Müdafiə Nazirliyi üç hərbçisinin yaralandığını etiraf edib

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