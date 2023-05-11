В результате армянской провокации тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии

Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.
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В ведомстве отметили, что в результате прицельного огня противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу. Раненый военнослужащий был незамедлительно доставлен в военно-медицинское учреждение.
"Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня.
В направлении совершения провокации подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые ответные меры.
Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.", - добавили в Минобороны.