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В результате армянской провокации тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии

В результате армянской провокации тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии В результате провокации Армении тяжело ранен военнослужащий ВС Азербайджана - Министерство обороны
Армия
11 мая 2023 г. 06:20
В результате армянской провокации тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии

Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате прицельного огня противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу. Раненый военнослужащий был незамедлительно доставлен в военно-медицинское учреждение.

"Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня.

В направлении совершения провокации подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые ответные меры.

Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.", - добавили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistanın təxribatı nəticəsində hərbi qulluqçumuz ağır yaralanıb"

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