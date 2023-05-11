В результате армянской провокации тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии

В результате провокации Армении тяжело ранен военнослужащий ВС Азербайджана - Министерство обороны

Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате прицельного огня противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу. Раненый военнослужащий был незамедлительно доставлен в военно-медицинское учреждение.

"Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня.

В направлении совершения провокации подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые ответные меры.

Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.", - добавили в Минобороны.