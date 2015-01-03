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    Министры иностранных дел России и Армении обсудили вопросы двусторонних отношений

    Глава российского МИДа поздравил армянского коллегу с присоединением Армении к ЕАЭС

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров провел 2 января телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Об этом сообщается 2 января на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Глава российского МИДа поздравил армянского коллегу с официальным присоединением Армении к Евразийскому экономическому союзу. Стороны обсудили "ряд актуальных вопросов интеграционного сотрудничества и двусторонних отношений", говорится в сообщении.

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