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    В Казахстане два министра обещали выучить государственный язык

    ​Министр юстиции и министр национальной экономики не говорят на казахском языке

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев посещает уроки казахского языка. Как сообщает Report cо ссылкой на "Казинформ", об этом он заявил  в интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК. 

    В ходе интервью глава Минюста ответил на некоторые вопросы журналистов на казахском языке. На вопрос, когда он сможет полностью отвечать на вопросы на государственном языке, Бекетаев ответил: "В течение года полностью овладею. Сейчас я три раза в неделю получаю уроки казахского языка. Когда я бываю в ауле, то разговариваю на казахском языке с местными жителями, с родственниками. Я в этом направлении получаю хороший опыт". 

    В январе министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов тоже пообещал выучить казахский язык в течение шести месяцев. Тогда, выступая на пленарном заседании Мажилиса, глава ведомства затруднился ответить на казахском языке на задаваемые депутатами вопросы. "В Москве провел 5 лет, забыл родной язык, но в течение шести месяцев выучу", - отметил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов. 

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