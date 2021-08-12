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Министр: Все крупные пожары в Турции потушены

Министр: Все крупные пожары в Турции потушены Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал о последней ситуации с лесными пожарами.
В регионе
12 августа 2021 г. 13:01
Министр: Все крупные пожары в Турции потушены

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал о последней ситуации с лесными пожарами.

Как сообщает Report, об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

"Благодаря нашим героям мы также взяли под контроль последнее кольцо лесных пожаров в Кейджеизе (Мугла), которые начались 28 июля и продолжались в течение 15 дней. Таким образом, мы потушили все крупные пожары", - сказал министр.

Напомним, что лесные пожары, начавшиеся в Турции с 28 июля, нанесли ущерб 46 провинциям. В результате этого трагического события погибло 8 человек. Азербайджан, Украина, Россия, Иран, США, Европейский Союз и другие государства оказали помощь в тушении пожаров, охвативших Турцию.

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Версия на английском языке Minister: All major fires in Turkey extinguished
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Türkiyədə böyük yanğınların hamısı söndürülüb"

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