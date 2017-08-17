Министр по делам ЕС Турции: Одна страна не может давать приказы всему ЕС

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Одна страна не может давать приказы всему ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр по делам ЕС Турции Омер Челик в ответ на высказывания канцлера ФРГ Ангелы Меркель о невозможности включения в таможенный союз (ТС) республики.

Ранее Меркель сказала, что считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании ТС, поэтому "не может быть и речи о его углублении".

"Это неудачное заявление Меркель. Одна страна не может давать приказы всему ЕС. Данное заявление ослабит ЕС, а сделано оно теми, кто хочет сделать союз слабым. И нельзя переносить наши двусторонние проблемы с ФРГ на весь ЕС", - отметил Челик, подчеркнув, что "таможенный союз - это не то, что Турция хочет в одностороннем порядке".

"Расширение ТС преподносят как подарок для Турции, но мы хотим продолжать двигаться на принципах взаимной выгоды. Это вопрос увеличения объемов свободной торговли", - заявил министр.

При этом он добавил, что Анкара "не торопится с решением" вопроса о расширении ТС.