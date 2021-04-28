Министр: Открытие сухопутных границ Грузии может создать ряд трудностей

"Открытие сухопутных границ Грузии будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической ситуации в соседних странах".

"Открытие сухопутных границ Грузии будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической ситуации в соседних странах".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом во время выступления в парламенте в формате ”министерского часа" заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, плотность в приграничной зоне может вызвать ряд трудностей: "Если окажется, что гражданин заражен коронавирусом, то решение не должно заставлять себя долго ждать и быть точным. В этом случае он может быть возвращен в свою страну".

Министр сказала, что необходимы изменения в страховом законодательстве: "С большой вероятностью мы будем требовать обязательное медицинское страхование от иностранцев, въезжающих в страну. Со страховкой туристу будет гарантировано возмещение медицинских расходов в случае заражения коронавирусом".