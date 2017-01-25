Министр обороны России призвал укрепить войска на юге страны

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Войска Южного военного округа необходимо укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании коллегии Минобороны глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Он указал на необходимость продолжения работы по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, а также оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники и развитию военной инфраструктуры.