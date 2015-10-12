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    Министр обороны Кыргызстана снят с должности в связи с делом о коррупции

    В отношении Абибилла Кудайбердиева возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев уволил министра обороны Абибиллу Кудайбердиева. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявили в пресс-службе главы государства.

    Исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя главы Минобороны Замирбека Суеркулова.

    Ранее пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что в отношении Кудайбердиева возбуждено уголовное дело.

    По данным спецслужб, выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному использованию бюджетных средств в министерстве обороны.

    В отношении министра и должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением", 315 "Служебный подлог" и 171 "Присвоение или растрата вверенного имущества" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.

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