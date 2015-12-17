​Министр обороны: Иран не собирается жертвовать испытаниями ракет

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Иран не примет каких-либо ограничений по своей ракетной программе.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

По его словам, Тегеран провел тестовый запуск баллистической ракеты «Имад», чтобы показать миру, что страна будет действовать только, основываясь своих национальных интересов.

Министр обороны Ирана также отрицает, что ракета может нести ядерную боеголовку, назвав «Имад» «обычной ракетой».

«С ядерным соглашением мы не прекратили тестирование наших ПРО, производство и исследования, ни на день, час или секунду», — добавил он.