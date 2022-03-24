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Министр обороны РФ впервые за 13 дней появился на публике

Министр обороны РФ впервые за 13 дней появился на публике Министр обороны России Сергей Шойгу появился на публике впервые за 13 дней.
В регионе
24 марта 2022 г. 21:02
Министр обороны РФ впервые за 13 дней появился на публике

Министр обороны России Сергей Шойгу появился на публике впервые за 13 дней.

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", Шойгу выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, появившись в медийном пространстве впервые за 13 дней. Кадры с главой Минобороны опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула.

"Медийное появление Шойгу на совещании у Путина", - говорится в подписи к кадрам, на которых глава государства общается по видео с членами Совета безопасности.

Шойгу доложил Путину о ходе войны в Украине, гуманитарной помощи и т.д.

Ранее пропажу министра из медийного пространства прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Шойгу не проводит публичные мероприятия, потому что у него много забот, и сейчас не время для медийной активности.

На то, что Шойгу с 11 марта не появлялся на публике, обратили внимание СМИ. Журналисты со ссылкой на анонимные источники сообщали, что у министра могут быть проблемы с сердцем. Песков, комментируя эти сведения, переадресовал вопрос о здоровье Шойгу в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu 13 gündən sonra üzə çıxıb

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