​Министр: Грузия является лидером региона по количеству смертей в ДТП

"В регионе и Европе Грузия лидирует по числу смертей в ДТП".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

По его словам, в Грузии только в прошлом году в дорожных авариях погибли 459 человек, за последние 10 лет - 6 608 человек, 85 946 человек получили травмы: "Основные причины аварий - превышение скорости, движение по встречной полосе, не соблюдение требований дорожных знаков и вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения".

Министр отметил, что к концу 2019 года на всей территории страны будут установлены 5 000 видеокамеры, в том числе 2100 "умных камер".

Г.Гахария отметил важность привлечения общественности к этому вопросу для обеспечения безопасности на дорогах. Он отметил, что по инициативе министерства внутренних дел в течение нескольких дней в Тбилиси и регионах началась кампания под названием "Во имя еще больших жизней": "В рамках кампании установлены инсталляции и баннеры в виде аварийных автомобилей, подготовлены соответствующие видеоролики".