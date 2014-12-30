Минфин: США ввели новые санкции против физлиц и компаний, связанных с властями Ирана

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты ввели новые санкции против физических лиц и компаний, связанных с властями Ирана, объявил во вторник американский минфин.

В ведомстве уточнили, что в санкционные списки были внесены девять физических и юридических лиц, связанных с властями ИРИ "за поддержку усилий иранского правительства по уклонению от наложенных ограничений и за связь с людьми, нарушающими права человека, в частности, занимающимися цензурой". Под санкции также попали лица, оказывавшие правительству Ирана различные банковские услуги, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не поддерживаем введение любых новых видов санкций, связанных с ядерной проблемой, в период продолжающихся переговоров. Тем не менее, за время реализации совместного плана действий мы четко давали понять, словами и делами, что продолжим усиливать действующие ограничительные меры. Сегодняшние санкции подтверждают эти намерения", - отметил заместитель главы американского минфина Дэвид Коэн.