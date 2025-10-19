Минэнерго: Газоснабжение в Казахстане не пострадало после аварии на Оренбургском ГПЗ

Газоснабжение Казахстана не пострадало в связи с аварией на Оренбургском газоперерабатывающем заводе после атаки беспилотника.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

"Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.

По информации ПАО "Газпром", 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла авария после атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

"Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, обсуждаются с недропользователями. "Информация об оценке потенциальных потерь и дальнейших действиях будет предоставлена позднее", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики Казахстана держит ситуацию под контролем и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.