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    В Фонде Горбачева опровергли информацию о его госпитализации - ОБНОВЛЕНО

    Пресс-секретарь фонда: Я только что от него вышел, он сидит в кабинете в фонде. У него сейчас будет встреча

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Фонде Михаила Горбачева опровергли информацию о его госпитализации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я только что от него вышел, он сидит в кабинете в фонде. У него сейчас будет встреча", - сообщил пресс-секретарь фонда Владимир Поляков.

    На вопрос о самочувствии экс-президента СССР Поляков ответил, что раз человек приехал на работу, у него сейчас будет рабочая встреча, значит "нормально себя чувствует".

    Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован в Москве в связи с резким ухудшением здоровья.

    Сообщалось, что врачи приняли решение о госпитализации Горбачева после того, как ему стало плохо в ночь на понедельник.

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