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МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму

МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.
В регионе
29 декабря 2021 г. 05:51
МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.

Как передает Report, об этом сообщает сайт МИД страны.

"Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья его не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация", - говорится в заявлении.

Ведомство призвало власти Грузии "относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Gürcüstana Saakaşvili ilə bağlı müraciət edib

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