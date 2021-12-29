МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.

Как передает Report, об этом сообщает сайт МИД страны.

"Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья его не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация", - говорится в заявлении.

Ведомство призвало власти Грузии "относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".