​МИД Турции вызвал посла США

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре после того, как представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает партию сирийских курдов "Демократический союз" (ДС) террористической организацией.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника турецкого МИДа.

Турецкие власти считают ДС частью Рабочей партии Курдистана, которая сражается с военными Турции за право автономии и считается террористической организацией в Турции, США и ЕС. Тем не менее, Соединенные Штаты поддерживают сирийских курдов в борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" в Сирии.