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    МИД Турции выступил с осуждением решения нижней палаты Нидерландов признать так называемый "геноцид армян"

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции выступило с решительным осуждением решения Нидерландов признать так называемый "геноцид армян" в 1915 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства.

    "Мы решительно осуждаем сегодняшнее решение нижней палаты парламента Нидерландов признать события 1915 года геноцидом, - следует из документа. - Позиция Турции по событиям 1915 года опирается на исторические факты и нормы международного права".

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